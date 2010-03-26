Задание состоит в следующем. Есть курсовая по С++ (классы и объекты), нужен человек, который не просто ее выполнит, а поможет понять как делать подобные задачи, даст ссылки на полезную литературу напишет комментарии к программе. ...
Курсовая по предмету "международные отношения"
Нужна помощь в написании работы по предмету "международные отношения"
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