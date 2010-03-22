Реферат, дополнить информацию и оформить

$9
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Завершен9 заявок203 просмотра

Необходимо внести в реферат по теме "Учение Цицерона о праве и государстве" информацию (20 страниц уже имеется), а именно: изменить план, дополнить введение, заключение, основную часть, изменить структуру (оставить только 4-5 вопросов, не больше), дополнить список использованной литературы. Все вместе должно быть 30 листов максимум. Срок - по 21 марта 2010 года включительно. Оплата 250 рублей. Просьба писать только тем, которых устраивают срок и сумма.

15 лет назад
Artur100
Артур 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$9
2 дня
Работу сделала вовремя и качественно. Рекомендую в качестве исполнителя. Спасибо!
Работать было приятно и не сложно! Очень понятный человек, с определенными требованиями к работе. Оплата была сделана согласно договоренности. сроки выдержаны. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад