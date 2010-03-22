Реферат, дополнить информацию и оформить

Необходимо внести в реферат по теме "Учение Цицерона о праве и государстве" информацию (20 страниц уже имеется), а именно: изменить план, дополнить введение, заключение, основную часть, изменить структуру (оставить только 4-5 вопросов, не больше), дополнить список использованной литературы. Все вместе должно быть 30 листов максимум. Срок - по 21 марта 2010 года включительно. Оплата 250 рублей. Просьба писать только тем, которых устраивают срок и сумма.