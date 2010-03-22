Бухучет (Приватно для Елены Ревы-Михеевой)

$17
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Завершен1 заявка128 просмотров

Реферат по бухучету

Тема любая

Объем 15 страниц

Цена 500 р.

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$17
1 день
Работа выполнена на отлично,спасибо,Елена!
Приятный заказчик, понимающий и все готовый помочь. Круглосуточная связь и четкая постановка задания. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад