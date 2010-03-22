Реферат с презентацией Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 10 источников. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий ...
Бухучет (Приватно для Елены Ревы-Михеевой)
Реферат по бухучету
Тема любая
Объем 15 страниц
Цена 500 р.
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