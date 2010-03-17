Выполнить курсовую по взаимодействию процессов

$25
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Закрыт1 заявка127 просмотров

Выполнить курсовую на тему взаимодействие процессов, работа не сложная, разумеется для тех кто имеет представление о предмете. Состоит из теоретической и практической части. Практическая часть выполняется на Borland C++ Builder.

Задание во вложенном файле

Стоимость: $25

Срок 3 дня

По всем вопросам в приват либо ICQ367673869

15 лет назад
Asrock
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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