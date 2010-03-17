Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Диплом ГиМУ Молодеж.полит.организации в РФ и ЕС.
Государственное и муниципальное управление
Диплом
Тема: Молодежные политические организации в РФ и ЕС (сравнительный анализ)
Объём работы: 50 стр.
Требования: 87% оригинальности
Сроки сдачи:
План: 19 марта
Готовая работа 28 марта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Завершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тип работы: Курсовая работа Дисциплина: Цифровые измерительные приборы и преобразователи У кого есть опыт написания работ по данному направлению - оставляйте свои данные, либо стучитесь icqЗакрыт15 лет назад
Специализация- Строительство вуз – МАДИ тема – "Пр0ект п0одъезда авт0мобильных д0рог" требования: экономическая, геологическая, строительная части + 10 чертежей А1 в автокаде. Срок – 30 дней ...Закрыт15 лет назад
- $25
Выполнить курсовую на тему взаимодействие процессов, работа не сложная, разумеется для тех кто имеет представление о предмете. Состоит из теоретической и практической части. Практическая часть выполняется на Borland C++ Builder. Задание во вложенном ...Закрыт15 лет назад
Менеджмент организации Тема: Проектирование и аттестация рабочих мест на предприятии предприятие любое, данные любыеРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $9
Необходимо внести в реферат по теме "Учение Цицерона о праве и государстве" информацию (20 страниц уже имеется), а именно: изменить план, дополнить введение, заключение, основную часть, изменить структуру (оставить только 4-5 вопросов, не больше), дополнить ...Завершен15 лет назад
- $17
Реферат по бухучету Тема любая Объем 15 страниц Цена 500 р.Завершен15 лет назад