Диплом ГиМУ Молодеж.полит.организации в РФ и ЕС.

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Государственное и муниципальное управление

Диплом

Тема: Молодежные политические организации в РФ и ЕС (сравнительный анализ)

Объём работы: 50 стр.

Требования: 87% оригинальности

Сроки сдачи:

План: 19 марта

Готовая работа 28 марта

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров