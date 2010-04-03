Реферат по культурологии

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Завершен10 заявок227 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

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15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$13
4 дня
Работа выполнена в срок и очень качественно. Спасибо!
Четкое задание, корректность в общении, оперативная оплата. Надежный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад