Диплом по радиоэлектронике

Требуется автор для написания дипломной работы по радиоэлектронике. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Предмет: радиоэлектроника

Факультет: сети, связи и системы коммутации

Тема: проектирование ВОЛС по ЛЭП 220 кВ

Тип работы: Дипломная работа

Объем: 70 листов

Цена: 5-6 т.р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 15 апреля

Первую главу писать не надо, срок сдачи второй главы: 28 марта

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «радиоэлектроника»