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Диплом по радиоэлектронике
Требуется автор для написания дипломной работы по радиоэлектронике. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Предмет: радиоэлектроника
Факультет: сети, связи и системы коммутации
Тема: проектирование ВОЛС по ЛЭП 220 кВ
Тип работы: Дипломная работа
Объем: 70 листов
Цена: 5-6 т.р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Срок общей сдачи работы: 15 апреля
Первую главу писать не надо, срок сдачи второй главы: 28 марта
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «радиоэлектроника»
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