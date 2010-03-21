Реферат по философии

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Тема: "Гуманистические проблемы современной медицины"

Требования:Объем работы - 15 стр, оригинальность не менее 85%, номер страницы внизу посередине, абзацный отступ - 5 знаков, шрифт 14; 1,5 интервал, поля 3 - 1 - 2 - 2, не менее 5 источников, список использованной литературы по алфавиту, но нормативные акты в начале; Ссылаться на источники [3, стр. 16].

Литература:

Ю.М.Хрусталев ФИЛОСОФИЯ Учебник для вузов

ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ под редакцией академика РАМН Ю.Л.Шевченко Учебник

Срок выполнения 21.03.2010 до 16.00

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$12
3 дня

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад