Реферат по философии

Тема: "Гуманистические проблемы современной медицины"

Требования:Объем работы - 15 стр, оригинальность не менее 85%, номер страницы внизу посередине, абзацный отступ - 5 знаков, шрифт 14; 1,5 интервал, поля 3 - 1 - 2 - 2, не менее 5 источников, список использованной литературы по алфавиту, но нормативные акты в начале; Ссылаться на источники [3, стр. 16].

Литература:

Ю.М.Хрусталев ФИЛОСОФИЯ Учебник для вузов

ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ под редакцией академика РАМН Ю.Л.Шевченко Учебник

Срок выполнения 21.03.2010 до 16.00

Оплата работы после ее проверки.

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