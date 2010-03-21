Доработка по диплому Автоматизация технологических процессов. Тема: Анализ техногенной нагрузки предприятия "Производственное объединение«СТАРТ»имени М.В.Проценко” с разработкой природоохранных мер
Реферат по философии
Тема: "Гуманистические проблемы современной медицины"
Требования:Объем работы - 15 стр, оригинальность не менее 85%, номер страницы внизу посередине, абзацный отступ - 5 знаков, шрифт 14; 1,5 интервал, поля 3 - 1 - 2 - 2, не менее 5 источников, список использованной литературы по алфавиту, но нормативные акты в начале; Ссылаться на источники [3, стр. 16].
Литература:
Ю.М.Хрусталев ФИЛОСОФИЯ Учебник для вузов
ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ под редакцией академика РАМН Ю.Л.Шевченко Учебник
Срок выполнения 21.03.2010 до 16.00
Оплата работы после ее проверки.
Жду предложений по цене!!!
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