Диплом по управлению персоналом

$150
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Завершен5 заявок178 просмотров

Тема: технология мотивации госслужащих. Срок две недели. Задание на диплом в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$130
14 дней
С Виктором очень приятно работать! Очень ответственный исполнитель, всегда на связи, все замечания исправляет оперативно! Буду обращаться еще!
Александр всегда на связи что облегчает решать различные вопросы по ходу работы. Оплата сразу. Жду новых заказов от вас.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад