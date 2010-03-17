Требуется автор для написания курсовой работы по технической эксплуатации автотранспорта. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Дисциплина: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Тема: Ремонт дорожных ...
Курсовая, электрооборудование и автоматика судов
Требуется автор для написания курсовой работы по электрооборудованию и автоматике судов. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: Расчёт электрогидравлического рулевого привода
Предмет: Электрооборудование и автоматика судов
Тип работы: курсовая работа
Факультет: Электромеханический
Объем: 30 листов
Цена: 2 200р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Срок общей сдачи работы: 1 апреля
Срок сдачи 1-й главы: 23 марта
К 19 марта нужно выслать план курсовой с разбивкой по
параграфам.
Методичка и пример выполнения аналогичной работы в наличии
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «электрооборудование и автоматика судов»
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