Курсовая, электрооборудование и автоматика судов

Требуется автор для написания курсовой работы по электрооборудованию и автоматике судов. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Расчёт электрогидравлического рулевого привода

Предмет: Электрооборудование и автоматика судов

Тип работы: курсовая работа

Факультет: Электромеханический

Объем: 30 листов

Цена: 2 200р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 1 апреля

Срок сдачи 1-й главы: 23 марта

К 19 марта нужно выслать план курсовой с разбивкой по

параграфам.

Методичка и пример выполнения аналогичной работы в наличии

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «электрооборудование и автоматика судов»