Диплом по оплате труда

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Закрыт9 заявок224 просмотра

Предмет: Экономика

Вид работы: Диплом

Тема: Анализ и система развития оплаты труда в фирме

Объём работы: 80 - 90 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок работы: до 10.04.10

Стоимость: укажите вашу

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$135
20 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад