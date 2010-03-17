Таможенный контроль за товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки160 просмотров

Диплом

Таможенное дело

Особенности организации таможенного контроля за товарами, перемещаемыми воздушными видами транспорта, физическими лицами в упрощенном режиме и направления его совершенствования

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров