Дипломная работа "Юриспруденция"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки177 просмотров

* Специальность – Юриспруденция

* Тема работы – "Самовольный захват земель" (на примере Красногорского района)

* Срок исполнения – 20 дней

* Оформление – стандартное

* Объём ~ 80стр.

* Антиплагиат – от 85%

Есть план и некоторые материалы по теме

P.S.: без указания стоимости предложения не рассматриваю

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров