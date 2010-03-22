Диплом "Учет брака в производстве"

Есть написанная дипломная работа, с расчетами и проч. Необходимо на основе данных, указанных в работе - прибыль, основ. фонды, затраты и проч. сделать первичные документы - баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д. счет фактуры, накладные.. всего документов 7-9.

Срок 18.03.10 вечер СЕГОДНЯ