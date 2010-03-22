Диплом "Учет брака в производстве"

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Завершен2 заявки164 просмотра

Есть написанная дипломная работа, с расчетами и проч. Необходимо на основе данных, указанных в работе - прибыль, основ. фонды, затраты и проч. сделать первичные документы - баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д. счет фактуры, накладные.. всего документов 7-9.

Срок 18.03.10 вечер СЕГОДНЯ

15 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

de__forum
Юрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Работа сделана в оговоренные сроки, исполнитель всегда на связи. Будем сотрудничать
Ответственный заказчик, готовый решать не только свои проблемы, но и проблемы исполнителя. Всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

de__forum
Юрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад