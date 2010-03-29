Доработка по диплому Автоматизация технологических процессов. Тема: Анализ техногенной нагрузки предприятия "Производственное объединение«СТАРТ»имени М.В.Проценко” с разработкой природоохранных мер
Реферат
Реферат по медицинской этика(биоэтика):
Реферат на тему: "Биоэтика. Проблемы жизни и смерти"
Требования: объем - 15 стр; в заключении порассуждать на тему (ответить на вопрос) как же разрешать (разрешаются) возникающие конфликты в реальной практике
М.Я.Яровинский Лекции по курсу "Медицинская этика" (Биоэтика)
номер страницы внизу посередине, абзацный отступ - 5 знаков, шрифт 14; 1,5 интервал, поля 3 - 1 - 2 - 2, не менее 5 источников, список использованной литературы по алфавиту, но нормативные акты в начале; Ссылаться на источники [3, стр. 16]
Срок выполнения: 21.03.2010 до 16.00
Оплата работы после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене!!!!
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