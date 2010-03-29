Реферат по медицинской этика(биоэтика):

Реферат на тему: "Биоэтика. Проблемы жизни и смерти"

Требования: объем - 15 стр; в заключении порассуждать на тему (ответить на вопрос) как же разрешать (разрешаются) возникающие конфликты в реальной практике

М.Я.Яровинский Лекции по курсу "Медицинская этика" (Биоэтика)

номер страницы внизу посередине, абзацный отступ - 5 знаков, шрифт 14; 1,5 интервал, поля 3 - 1 - 2 - 2, не менее 5 источников, список использованной литературы по алфавиту, но нормативные акты в начале; Ссылаться на источники [3, стр. 16]

Срок выполнения: 21.03.2010 до 16.00

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!!