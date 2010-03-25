Необходимо выполнить курсовую по предмету: «Экономика предприятий туризма и гостиничного бизнеса»

Тему можно выбрать любую из двух:

1. Мероприятия по повышению производительности труда персонала туристического предприятия

2.Мероприятия по повышению доходов туристического предприятия

Работу можно писать по любому из предприятий:

1.Гостиниц - Восход

2.Гостиница - Россия

Работа должна состоять из трех глав:

Введение - 2 стр.

Гл.1 Теоретический раздел - 10 стр.

Гл.2 Аналитический раздел: 15 - 20 стр.

Гл.3 Проектно-экономический части (раздела). 15 - 20 стр.

Заключение - 2 - 3 стр.

Итого общий объем: 45 - 50стр. Оригинальность не менее 80%, в работе обязательно сноски, в ведение актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок выполнения: 25.03.2010

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!