Предмет: Государственное и муниципальное управление тема: Региональная антикризисная политика и управление персоналом
Курсовая
Необходимо выполнить курсовую по предмету: «Экономика предприятий туризма и гостиничного бизнеса»
Тему можно выбрать любую из двух:
1. Мероприятия по повышению производительности труда персонала туристического предприятия
2.Мероприятия по повышению доходов туристического предприятия
Работу можно писать по любому из предприятий:
1.Гостиниц - Восход
2.Гостиница - Россия
Работа должна состоять из трех глав:
Введение - 2 стр.
Гл.1 Теоретический раздел - 10 стр.
Гл.2 Аналитический раздел: 15 - 20 стр.
Гл.3 Проектно-экономический части (раздела). 15 - 20 стр.
Заключение - 2 - 3 стр.
Итого общий объем: 45 - 50стр. Оригинальность не менее 80%, в работе обязательно сноски, в ведение актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.
Срок выполнения: 25.03.2010
Оплата работы после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене!!!
Выбранный исполнитель
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