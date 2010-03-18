Глава диплома

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Разработка проектных предложений по совершенствованию налогового планирования

1. Основные направления совершенствования налогового планирования в ООО

2. Оценка эффективности проектных предложений

3. Оценка рисков проектных предложений

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

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