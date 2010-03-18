Курсовая работа: "Исследование депозитной деятельности Марийского филиала ОАО Ак Барс Банк и оценка её эффективности". Автор должен определить какие док-ты банка нужны для курс. работы. С данными банка проблем нет. ...
Глава диплома
Разработка проектных предложений по совершенствованию налогового планирования
1. Основные направления совершенствования налогового планирования в ООО
2. Оценка эффективности проектных предложений
3. Оценка рисков проектных предложений
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