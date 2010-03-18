Глава диплома

Тема: Представления Н.И. Лазаревского о народном суверенитете Вам нужно найти книгу Лазаревский Н.И. Русское государственное право: Конституционное право. Т. 1 / - С.-Пб.: Тип. АО "Слово", 1913.(данная книга точно есть в ...