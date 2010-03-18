Курсовая работа по банковской деятельности

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Курсовая работа: "Исследование депозитной деятельности Марийского филиала ОАО Ак Барс Банк и оценка её эффективности".

Автор должен определить какие док-ты банка нужны для курс. работы. С данными банка проблем нет.

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15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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