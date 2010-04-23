Диплом по мотивации

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок191 просмотр

Особенности мотивации административно-управленческого персонала (на примере организации N). Срок две недели. Задание в файле

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$120
12 дней
Максим, написал хороший диплом, студент защитился на отлично! Спасибо!
Приятно было работать с Александром. Ответственный подход к делу, своевременная плата за работу. Спасибо за сотрудничество! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад