Формирование и реализация политики мотивации персонала в условиях кризиса (на примере организации N) Срок две недели. Задание в файле.
Диплом по мотивации
Особенности мотивации административно-управленческого персонала (на примере организации N). Срок две недели. Задание в файле
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