Диплом по мотивации персонала

$150
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Завершен6 заявок151 просмотр

Формирование и реализация политики мотивации персонала в условиях кризиса (на примере организации N) Срок две недели. Задание в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$130
14 дней
С Виктором очень приятно работать, всегда на связи, все замечания исправляются точно в срок! Буду обращаться еще!
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад