Реферат по Статистике (расчеты)

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Завершен5 заявок142 просмотра

Необходим реферат по статистике, расчетная работа, 4 задания, любой вариант. Требования в прикрепленной методичке. Срок 23.03.10. От вас стоимость

15 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pallada78
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$25
4 дня
Работа выполнена в срок, со всеми пояснениями. Исполнитель всегда на связи, что приятно. Думаю, продолжим сотрудничество
Грамотный заказчик, приятный в общении человек, оплата сразу после выполнения задания. Только положительные впечатления от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

pallada78
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад