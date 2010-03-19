Диплом ГиМУ Гос.регулирование демограф. процессов

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Предмет: ГиМУ

Вид работы: диплом

Тема: Государственное регулирование демографических процессов в Санкт-Петербурге: социально-экономические аспекты.

Объём работы: 50 стр.

Требования: по МУ

Сроки сдачи:

План 21 марта

Готовая работа: 4 апреля

Стоимость: ждем от вас

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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