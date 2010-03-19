Средство реализации: Access Задание: Компания предоставляет услуги по страхованию частным лицам. Компания осуществляет страхование по нескольким видам договоров (страхование жизни, страхование имущества и т. д.). Клиент заключает с компанией договор страхования сроком на ...
Диплом ГиМУ Гос.регулирование демограф. процессов
Предмет: ГиМУ
Вид работы: диплом
Тема: Государственное регулирование демографических процессов в Санкт-Петербурге: социально-экономические аспекты.
Объём работы: 50 стр.
Требования: по МУ
Сроки сдачи:
План 21 марта
Готовая работа: 4 апреля
Стоимость: ждем от вас
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно написать курсовую по Маркетингу бизнес-портфеля, условия в прикрепленном файлеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Дисциплина: Химия вид работы: Реферат Требования: глубокие знания в области коллоидной химии, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим реферат по статистике, расчетная работа, 4 задания, любой вариант. Требования в прикрепленной методичке. Срок 23.03.10. От вас стоимостьЗавершен15 лет назад
- $150
Особенности мотивации административно-управленческого персонала (на примере организации N). Срок две недели. Задание в файлеЗавершен15 лет назад
- $150
Формирование и реализация политики мотивации персонала в условиях кризиса (на примере организации N) Срок две недели. Задание в файле.Завершен15 лет назад
Конспекты статей из журнала «вопросы истории» Указать автора, название статьи, название журнала, год, № журнала, страницы. Объём 1,5 - 2 стр. нужно 2 конспекта: 1. Журнал «Вопросы истории», 2003 г., ...Завершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Слияния и поглощения. Есть план.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Предмет: ВЭД и внешнеэкономические отношения тема: Получение доходов от газа и нефти в РФ и ОАЭРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад