Диплом ГиМУ Социология Реализация жилищ. политики

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Закрыт5 заявок111 просмотров

Предмет: Кафедра социологии и социальной работы

Вид работы: Диплом

Объем: 70 стр.

Тема работы: Реализация жилищной политики на региональном уровне (на примере СПб)

Дополнительные требования: по утвержденному плану (вышлем на эл.почту)

Дата получения готовой работы: назовите самые быстрые сроки

Стоимость: ждем от вас

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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