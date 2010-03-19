Предмет: ГиМУ Вид работы: диплом Тема: Государственное регулирование демографических процессов в Санкт-Петербурге: социально-экономические аспекты. Объём работы: 50 стр. Требования: по МУ Сроки сдачи: План 21 марта ...
Диплом ГиМУ Социология Реализация жилищ. политики
Предмет: Кафедра социологии и социальной работы
Вид работы: Диплом
Объем: 70 стр.
Тема работы: Реализация жилищной политики на региональном уровне (на примере СПб)
Дополнительные требования: по утвержденному плану (вышлем на эл.почту)
Дата получения готовой работы: назовите самые быстрые сроки
Стоимость: ждем от вас
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