Курсовая работа по дисциплине «Электроника»

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Факультет: АТ (Автоматика, телемеханика и связь)

Специальность: Автоматическая связь на жел. дороге.

Задание : Курсовая работа по дисциплине «Электроника».

(представить виде пояснительной записки)

Тема : Селекторы импульсов.

Объём: Раскрыть все пункты задания

Сроки: 27-28.03

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

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