Диплом (Финансы)

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Предмет: Финансы

Вид работы: Диплом

Тема: Основные подходы к оценке рыночной стоимости акций компаний в современных условиях

Объём работы: 80 - 90 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок работы: 3 недели

Стоимость: укажите вашу

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

План работы: ваш

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров