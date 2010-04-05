Отчет по практике в виде курсовой для М. Русаковой

$24
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Завершен1 заявка109 просмотров

Отчет по преддипломной практике,оформленной в виде курсовой работы

Данные по содержанию в методичке.

Оформлять строго по методичке с соблюдением всех требований

Объем отчета 20-25 страниц

Оригинальность от 85%

Срок практики ежедневно с 08.02.2010 по 02.04.2010

Проходила в качестве бухгалтера или финансиста.

Требуется сделать:

1. Отчет по практике,оформленный как курсовая работа

2. Календарный план

3.Дневник практики, заполненный по дням

4.Описание процесса прохождения практики

5.Отзыв от руководителя

Цена 700 рублей

Срок 31 марта

Оплата вебмани либо Сбербанк по выбору

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$23
7 дней
Хорошо подобранный материал, оригинальное выполнение. Снова 10 баллов,отлично работаете.Спасибо
Очень довольна продолжением сотрудничества с Еленой. Как всегда все на высшем уровне! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад