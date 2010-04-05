Предмет: Кафедра социологии и социальной работы Вид работы: Диплом Объем: 70 стр. Тема работы: Реализация жилищной политики на региональном уровне (на примере СПб) Дополнительные требования: по утвержденному плану (вышлем ...
Отчет по практике в виде курсовой для М. Русаковой
Отчет по преддипломной практике,оформленной в виде курсовой работы
Данные по содержанию в методичке.
Оформлять строго по методичке с соблюдением всех требований
Объем отчета 20-25 страниц
Оригинальность от 85%
Срок практики ежедневно с 08.02.2010 по 02.04.2010
Проходила в качестве бухгалтера или финансиста.
Требуется сделать:
1. Отчет по практике,оформленный как курсовая работа
2. Календарный план
3.Дневник практики, заполненный по дням
4.Описание процесса прохождения практики
5.Отзыв от руководителя
Цена 700 рублей
Срок 31 марта
Оплата вебмани либо Сбербанк по выбору
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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