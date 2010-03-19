Диплом

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Тема диплому:

Антикризове управління підприємством

Диплом на український мові ,стр.100.

Термін виконання :кінцевий термін 1 травня

Є готовий план для дипломної,можемо розглянути інші варіанти.

Вказуйте ціни та посилання на портфоліо.

15 лет назад
badakh
Янина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$130
30 дней

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад