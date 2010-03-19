Курсовая работа. "Сети ЭВМ и телекоммуникации"

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Закрыт3 заявки112 просмотров

Требуются исполнители для выполнения курсовой работы по специальности "Сети ЭВМ и телекоммуникации".

объем работы 25 стр. в приложении список тем.

в заявке писать выбранную тему, срок выполнения и стоимость

15 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

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