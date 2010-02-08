Диплом "Устройство защиты бытовых приборов."

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Тема: "Устройство защиты бытовых приборов аномальных напряжений в сети", кол-во 80 стр, 12 чертежей: функциональная схема,принципиальная схема, возможные варианты компановки, сборочный чертеж кострукции, чертеж печатной платы, сборочный чертеж печатной платы, сборочный чертеж функциональго узла, сборочный чертеж аснастки, диаграмма себестоимости, технический рисунок, эконом.теория и бжд.

сроки до 3 апреля весь диплом.

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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