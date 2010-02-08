Курсовой проект по дисциплине "Менеджмент"

$35
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Закрыт5 заявок135 просмотров

Необходимо разработать курсовой проект по дисциплине "Менеджмент" по теме: Методы повышения эффективности коммуникаций в организации.

Область исследования: Коммуникационные процессы в организации

Цель работы: - изучить коммуникационные процессы в организации и предложить пути повышения их эффективности.

Перечень вопросов подлежащих исследованию дам исполнителю.

Введение не требуется.

Необходимо написать 2 теоретических главы + заключение + список литературы. Работа в общем должна быть на 50 листов WORD MS шрифтов Arial курсив 18 pt.

Оплата поэтапно после сдачи каждой части.

Для жителей СПб, возможна наличная оплата.

15 лет назад
Alighieri
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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