Проектирование АСОИУ (КП) Желательно иметь опыт выполнения для ТУСУР
Курсовой проект по дисциплине "Менеджмент"
Необходимо разработать курсовой проект по дисциплине "Менеджмент" по теме: Методы повышения эффективности коммуникаций в организации.
Область исследования: Коммуникационные процессы в организации
Цель работы: - изучить коммуникационные процессы в организации и предложить пути повышения их эффективности.
Перечень вопросов подлежащих исследованию дам исполнителю.
Введение не требуется.
Необходимо написать 2 теоретических главы + заключение + список литературы. Работа в общем должна быть на 50 листов WORD MS шрифтов Arial курсив 18 pt.
Оплата поэтапно после сдачи каждой части.
Для жителей СПб, возможна наличная оплата.
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