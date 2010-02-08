Проектирование АСОИУ (КП) Желательно иметь опыт выполнения для ТУСУР
Диплом по банковскому делу
Тема: Овердрафтное кредитование в банке X. Срок две недели. задание в файле.
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