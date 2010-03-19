Проектирование АСОИУ (КП) Желательно иметь опыт выполнения для ТУСУР
Курсовая
Тема: Экспозиция и интерпретация: роль в процессе восприятия информации потребителем.
В работе упомянуть о поведении потребителя, о маркетинге и эконометрике ( чтобы были приведены какие нибудь вычисления по эконометрике)
Объем: 25 - 30стр, в работе сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.
оригинальность строго не менее 85%.
Оплата работы после ее проверки.
Жду предложений по цене!!!!
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