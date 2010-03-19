Курсовая

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Закрыт3 заявки256 просмотров

Тема: Экспозиция и интерпретация: роль в процессе восприятия информации потребителем.

В работе упомянуть о поведении потребителя, о маркетинге и эконометрике ( чтобы были приведены какие нибудь вычисления по эконометрике)

Объем: 25 - 30стр, в работе сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

оригинальность строго не менее 85%.

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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