Курсовая по гигене физической культуры

Тема: Гигиена питания спортсмена (теннисиста).

В работе только практика. По рекомендациям (в файле). Теннис большой.

Объём: 15 стр.

Срок: 3-4 дня.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.