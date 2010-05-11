Диплом. Срочно.

Диплом на тему «Действующий механизм налогообложения НДС и акцизами на предприятии ООО «Фаворит» и пути его совершенствования». План препод дала. Сроки максимально быстрые.

Содержание

Введение

Глава 1. Экономическое содержание косвенных налогов

1.1. Сущность и роль косвенных налогов в экономике

1.2. Функции НДС и акцизов на современном этапе

Глава 2. Механизм уплаты НДС и акцизов

2.1. Облагаемые и необлагаемые операции

2.2. Правила исчисления НДС и акцизов с использованием различных налоговых ставок

2.3. Сроки уплаты НДС и акциза при совершении операций с подакцизными товарами

Глава 3. Пути совершенствования механизма налогообложения НДС и акцизами в РФ на примере ООО «Фаворит»

3.1. Порядок исчисления и уплаты НДС и акцизов в ООО «Фаворит»

2.2. Совершенствование механизма взимания НДС и акцизов с подакцизных товаров на предприятии ООО «Фаворит»

Заключение

Список литературы

Цель работы – анализ механизма взимания косвенных налогов в РФ и разработка предложений для оптимизации налоговой политики ООО «Фаворит» на основе НДС и акцизов.

Объект исследования – механизм налогообложения НДС и акцизов ООО «Фаворит».

Предмет исследования – экономические отношения в сфере формирования и реализации механизма налогообложения НДС и акцизов, сложившиеся на основе действующей налоговой политики ООО «Фаворит».