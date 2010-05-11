Проектирование АСОИУ (КП) Желательно иметь опыт выполнения для ТУСУР
Диплом. Срочно.
Диплом на тему «Действующий механизм налогообложения НДС и акцизами на предприятии ООО «Фаворит» и пути его совершенствования». План препод дала. Сроки максимально быстрые.
Содержание
Введение
Глава 1. Экономическое содержание косвенных налогов
1.1. Сущность и роль косвенных налогов в экономике
1.2. Функции НДС и акцизов на современном этапе
Глава 2. Механизм уплаты НДС и акцизов
2.1. Облагаемые и необлагаемые операции
2.2. Правила исчисления НДС и акцизов с использованием различных налоговых ставок
2.3. Сроки уплаты НДС и акциза при совершении операций с подакцизными товарами
Глава 3. Пути совершенствования механизма налогообложения НДС и акцизами в РФ на примере ООО «Фаворит»
3.1. Порядок исчисления и уплаты НДС и акцизов в ООО «Фаворит»
2.2. Совершенствование механизма взимания НДС и акцизов с подакцизных товаров на предприятии ООО «Фаворит»
Заключение
Список литературы
Цель работы – анализ механизма взимания косвенных налогов в РФ и разработка предложений для оптимизации налоговой политики ООО «Фаворит» на основе НДС и акцизов.
Объект исследования – механизм налогообложения НДС и акцизов ООО «Фаворит».
Предмет исследования – экономические отношения в сфере формирования и реализации механизма налогообложения НДС и акцизов, сложившиеся на основе действующей налоговой политики ООО «Фаворит».
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