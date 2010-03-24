Реферат по поведению потребителя

Тема: культура общества как основной фактор микровлияния на потребительское поведение.

В работе должно быть написано про: субкультуру, миникультуру, обстрактные и материальные элементы культуры, т.е. культурные артефакты, а также про эккультурацию и аккультурацию, границы культуры и культурную триаду.

Объем 15-17 стр., оригинальность не менее 80%.

Срок выполнения: 24.03.2010

Жду предложений по цене!!!!