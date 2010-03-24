Тема: Необычные страховые случаи Объем: 15 стр, оригинальность не менее 85%, в работе сноски. Срок выполнения: 24.03.2010 Жду предложений по цене!!!!
Реферат по поведению потребителя
Тема: культура общества как основной фактор микровлияния на потребительское поведение.
В работе должно быть написано про: субкультуру, миникультуру, обстрактные и материальные элементы культуры, т.е. культурные артефакты, а также про эккультурацию и аккультурацию, границы культуры и культурную триаду.
Объем 15-17 стр., оригинальность не менее 80%.
Срок выполнения: 24.03.2010
Жду предложений по цене!!!!
Заявки фрилансеров
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