Реферат по ценообразованию

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Закрыт2 заявки102 просмотра

Тема: Почему цены фактических сделок отличаются от прескурантных цена. какую роль играют прескуранты цены, на какие виды товаров сегодня применяются прескуранты цен.

Объем 15 стр, оригинальность не менее 85%, в работе должны быть сноски.

Срок выполнения: 24.03.2010

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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