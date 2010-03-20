Курсовая

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Закрыт4 заявки140 просмотров

Добрый день.

Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.

______________________________________

вид работы: курсовая

дисциплина: математика

тема: Математические методы

сроки: 1 день

Работа содержит практическую и теоретическую части

P/S:

1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки

2) Оплата работы на ЯД после проверки

3) Выбранному исполнителю отпишусь сам

4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.

Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,

у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция

15 лет назад
olegandr5
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Очень положительное мнение, легко работать, заказы четко сформулированы, темы инетресные, оплата своевременно. С уважением. Елена

Заявки фрилансеров

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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