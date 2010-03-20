Тема: культура общества как основной фактор микровлияния на потребительское поведение. В работе должно быть написано про: субкультуру, миникультуру, обстрактные и материальные элементы культуры, т.е. культурные артефакты, а также про эккультурацию и аккультурацию, границы культуры ...
Курсовая
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
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вид работы: курсовая
дисциплина: математика
тема: Математические методы
сроки: 1 день
Работа содержит практическую и теоретическую части
P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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