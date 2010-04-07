Дипломная работа по лингвистике

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Завершен4 заявки172 просмотра

Необходимо написать дипломную работу на тему

"Особенности передачи англоязычной терминологии в области электронной бытовой техники на русский язык"

объем 60 - 70 страниц

срок до 3 недель

15 лет назад
Maria87
Maria 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$150
20 дней
Работа выполнена быстро и качественно. Серьезный подход к делу, Ольга знает свое дело! Большое спасибо! 10 баллов.
Мария, спасибо за работу! С Вами очень приятно иметь дело. Порядочный, ответственный заказчик!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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