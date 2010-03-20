Курсовая по конструированию приборов и установок

Требуется выполнить курсовой проект по КПУ. Состоит он из расчетной части, приготовления эскизов и выполнения чертежей в SolidEdge. ТЗ, методические рекомендации и примеры выполненных аналогичных работ будут предоставлены. В процессе работы возможно придется вносить коррективы в проект в соответствии с пожеланиями преподавателей.

Оплата достойная - чем быстрее, качественнее и ответственнее Вы выполните работу, тем большее вознаграждение Вас ожидает.

Срок сдачи первой части (расчет и эскизы) - 4 дня.