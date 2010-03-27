Курсовой проект по экономике предприятия Тема в приложении, Вариант 20. Объем работы 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. ...
Реферат по философии
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужен реферат по философии "Наука как социальный институт".
* Объем 5-6 страниц (14-м шрифтом Times new roman) + глоссарий + 2-3 страницы краткого изложения данного реферата (для выступления)
* Работы из инета, их рерайты, "аппликации" из разных рефератов и т.д. естественно не принимаются - нужен оригинальный текст.
Срок выполнения - до 25 (вкл.) марта 2010.
Оплата через Webmoney, либо Яндекс-деньги, либо безопасная сделка.
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