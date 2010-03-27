Реферат по философии

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Завершен8 заявок210 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен реферат по философии "Наука как социальный институт".

* Объем 5-6 страниц (14-м шрифтом Times new roman) + глоссарий + 2-3 страницы краткого изложения данного реферата (для выступления)

* Работы из инета, их рерайты, "аппликации" из разных рефератов и т.д. естественно не принимаются - нужен оригинальный текст.

Срок выполнения - до 25 (вкл.) марта 2010.

Оплата через Webmoney, либо Яндекс-деньги, либо безопасная сделка.

15 лет назад
Snusmoomrik
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

bre-eze
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

bre-eze
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад

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