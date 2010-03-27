Реферат по Финансам

Тема: культура общества как основной фактор микровлияния на потребительское поведение. В работе должно быть написано про: субкультуру, миникультуру, обстрактные и материальные элементы культуры, т.е. культурные артефакты, а также про эккультурацию и аккультурацию, границы культуры ...