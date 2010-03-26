Курсовая работа по прикладной механике

Привет веблансерам!

Необходимо выполнить курсовую работу по прикладной механике (сопротивление материалов), в курсовую входят 2 расчетно-графические работы, пример выполнения первой есть, можно делать по нему.

В расчетно-графических работах необходимо сделать пояснительную записку с расчетами (MS Word), и графическую часть выполнить в компасе.

жду ваших предложений