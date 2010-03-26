Курсовой проект по экономике предприятия Тема в приложении, Вариант 20. Объем работы 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. ...
Курсовая работа по прикладной механике
Привет веблансерам!
Необходимо выполнить курсовую работу по прикладной механике (сопротивление материалов), в курсовую входят 2 расчетно-графические работы, пример выполнения первой есть, можно делать по нему.
В расчетно-графических работах необходимо сделать пояснительную записку с расчетами (MS Word), и графическую часть выполнить в компасе.
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