Написать диплом Информационные системы в геодезии.

Требуется выполнить курсовой проект по КПУ. Состоит он из расчетной части, приготовления эскизов и выполнения чертежей в SolidEdge. ТЗ, методические рекомендации и примеры выполненных аналогичных работ будут предоставлены. В процессе работы возможно придется вносить коррективы ...