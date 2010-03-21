Курсовая по Гражданско-процессуальному праву

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Гражданско-процессуальное право.

Тема характеристика лиц участвующих в деле.

25-30 листов.

Не плагиат.

Список литературы из норм-правых актов отдельно от основного списка литературы.

15 лет назад
MGorelkin
Михаил 
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veronnika
Вера 
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11 лет назад
15 лет назад
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veronnika
Вера 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад