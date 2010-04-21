Нужен реферат, в котором конкретно и по теме будут изложены особенности, основы и т.д. использования гистерезиса [в прикладной механике]. Необходимы основные понятия и определения, желательно наличие примеров с чертежами и формулами. Объем , порядка ...
Диплом (Малый бизнес)
Предмет: Предпринимательство
Тема: Маркетинговые исследования перспективных направлений развития малого бизнеса (на примере предприятия, данные ваши)
Объём работы: 70 - 80 стр
Антиплагиат: от 80%
Срок работы: до 21.04.10
Стоимость: укажите вашу
Форма оплата: электронные платежи
Оплата: по частям
План работы: ваш
Заявки фрилансеров
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