Диплом (Малый бизнес)

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Предмет: Предпринимательство

Тема: Маркетинговые исследования перспективных направлений развития малого бизнеса (на примере предприятия, данные ваши)

Объём работы: 70 - 80 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок работы: до 21.04.10

Стоимость: укажите вашу

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

План работы: ваш

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров