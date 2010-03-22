Приватный проект для SunnyGirl-Cat

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Завершен1 заявка127 просмотров

Написать курсовую работу по Анализу эффективного использования производственных мощностей.

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sunnygirlcat
Светлана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$20
5 дней
Светлана очень хороший автор - профессиональна, точна, очень приятна в общении. Обязательно будем дальше обращаться!
Очень хороший заказчик!Доходчиво объясняет цели и задачи предстоящей работы. Быстро оплачивает работу. Советую всем сотрудничать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Sunnygirlcat
Светлана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад