Дипломная работа по Прокурорскому надзору

ТЕМА-Прокурорский надзор за деятельностью органов следствия и дознания

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН:

Введение

Глава 1. Общее понятие прокурорского надзора.

1.1.

1.2.

1.3.

Глава 2. Прокурорский надзор за следствием и дознанием.

2.1.

2.2.

2.3.

Глава 3. Сравнение прокурорского надзора в РФ и других странах.

3.1.

3.2.

3.3.

Заключение

приложения

Список литературы

Данный план не точный, есть только название глав,нужно составить полный план и список литературы для согласования с руководителем к 24-25 марта

14 шрифт, с левым полем 3 см, верхнее и нижнее

поля по 2 см, правое поле 1 см, интервал 1,5.

Объем работы 80-90 страниц

Оригинальность СТРОГО от 90%

Литература 2008-2009 год,учебники, монографии,статьи и т.д.

Срок написания самой работы май-июнь,как пойдет

Методичка будет позже

Цена работы 4500 рублей с учетом речи

Сдача по главам,оплата по факту выполнения-вебмани R или Сбербанк РФ на карту