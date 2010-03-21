Предмет-Анализ и диагностика финансовой-хозяйственной деятельности предприятия сервиса. Тема :Бизнес план (на примере ООО «Новый взгляд») Содержание работы и оформление см. в Методичке http://files.mail.ru/SM1VR3 Данные по фирме в ...
Дипломная работа по Прокурорскому надзору
ТЕМА-Прокурорский надзор за деятельностью органов следствия и дознания
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН:
Введение
Глава 1. Общее понятие прокурорского надзора.
1.1.
1.2.
1.3.
Глава 2. Прокурорский надзор за следствием и дознанием.
2.1.
2.2.
2.3.
Глава 3. Сравнение прокурорского надзора в РФ и других странах.
3.1.
3.2.
3.3.
Заключение
приложения
Список литературы
Данный план не точный, есть только название глав,нужно составить полный план и список литературы для согласования с руководителем к 24-25 марта
14 шрифт, с левым полем 3 см, верхнее и нижнее
поля по 2 см, правое поле 1 см, интервал 1,5.
Объем работы 80-90 страниц
Оригинальность СТРОГО от 90%
Литература 2008-2009 год,учебники, монографии,статьи и т.д.
Срок написания самой работы май-июнь,как пойдет
Методичка будет позже
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