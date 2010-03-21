Реферат по менеджменту

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок127 просмотров

Нужно сделать всего лишь несколько заданий. Часть таблиц можно просто скопировать отсюда http://www.auditfin.com/fin/2008/4/Gubin/Gubin%20.pdf

Остальные тоже можно найти. Работа прикреплена Срок 3-4 часа

15 лет назад
potexina
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров