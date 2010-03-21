Диплом (психология)

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Закрыт6 заявок148 просмотров

Предмет: Финансы

Тема: Психологические факторы преодоления конфликтов в ходе ведения деловых переговоров

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок работы: 30 дней

Стоимость: 4500

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$100
30 дней

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад