Диплом по финансам предприятия

$150
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Закрыт4 заявки148 просмотров

Тема: Взаимосвязь издержек, объемов продаж и прибыли. Срок две недели. Компания www.jetcom.ru по компании предоставляется отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс. Задание к диплому в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад